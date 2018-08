Innovation : du goudron végétal pour des routes plus écologiques

Un goudron végétal innovant et écologique existe. Fait à partir d'huiles végétales à base de pin pour remplacer le pétrole. Pour le produire, le procédé reste simple. La route existante est cassée et mélangée à l'émulsion végétale avant de la réappliquer, à froid, pour éviter les rejets en CO2. "On utilise une matière première totalement renouvelable", explique Frédéric Loup, de la direction recherche et innovation chez Eiffage. "C’est une ressource locale, cela limite les coûts de transports, l'utilisation de matériaux neufs, la gêne aux usagers, nos émissions de gaz à effets de serre", poursuit-il.

Un projet financé par le département

Cette route durable a été testée sur un tronçon de 2,5 km de route. Cette technique a évidemment un coût : 250 000 € pour cet essai, soit 20% de plus qu'un procédé classique.Le projet est entièrement financé par le département. "L'objectif à long terme est de trouver un substitut au bitume et à court terme d'assurer un suivi pendant trois ans", explique Cédric Hermitte, ingénieur. Le suivi sera effectué par des laboratoires et si l'expérience est concluante, le projet pourrait se généraliser sur l'ensemble des routes françaises.

