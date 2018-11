Ile-de-France : la mairie de Paris inaugure 1 200 nouvelles places de parking pour inciter à prendre les transports en commun

Ces places supplémentaires seront accessibles dès le 1er décembre, moyennant un abonnement de 75 euros par mois.

Pour que les Franciliens laissent leurs véhicules aux portes de la capitale et privilégient les transports en commun, la mairie de Paris a inauguré, lundi 19 novembre, 1 200 places supplémentaires accessibles dès le 1er décembre, moyennant un abonnement de 75 euros par mois. L'objectif de la Ville est de favoriser "les trajets en transport en commun, plus rapides et moins polluants", indique-t-elle dans un communiqué, lundi.

Ces places de parking se trouvent dans l'ouest de la capitale (porte de Saint-Cloud/150 places, Foch/150 places), le sud (porte d'Orléans/40 places), l'est (Bibliothèque François-Mitterrand/200 places, université Diderot/200 places, Charléty-Coubertin/60 places, Bercy Saint-Emilion/200 places, Bercy/40 places, Marigny-Vincennes/30 places) et le nord (porte de Saint-Ouen/50 places et porte de Champerret/100 places).

Voici les 11 parkings accessibles aux détenteurs du passe #Navigo moyennant 75€/mois : 1200 places (3000 à terme) censées inciter les franciliens venant travailler à #Paris en #voiture à la lâcher à l’entrée de la capitale

Top départ le 1er décembre#transports #ParkingsRelais pic.twitter.com/0vM4peWLij — Bertrand Lambert (@B_Lambert75) 19 novembre 2018

Des conditions strictes

L'abonnement de 75 euros est "équivalent" au prix de "deux jours de stationnement en parking souterrain", selon la mairie de Paris, qui précise que le dispositif est ouvert aux Franciliens "qui s'engagent à terminer leur trajet en transports en commun" et qui possèdent une carte Navigo en cours de validité.

En outre, le dispositif ne s'applique que pour des "trajets quotidiens domicile-travail", entre 5h30 et 23h59. Ainsi, le conducteur ne pourra entrer et sortir du parking qu'une fois par jour. Enfin, le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail "ne doivent pas se situer à proximité du parc de stationnement", précise-t-on. Dans un premier temps, les conducteurs devront souscrire un abonnement et détenir une carte spécifique mais, d'ici au printemps, ils pourront se rendre dans un parking en utilisant leur carte Navigo.