Guatemala : l'éruption du volcan de Fuego fait une vingtaine de morts

Au Guatemala, la cendre du volcan de Fuego, haut de 3 763 mètres, a recouvert un large périmètre dimanche 3 juin. Conséquences : les voitures dérapent comme sur de la neige, glissant sur cette épaisse couche de cendres. Des cendres projetées à plus de deux kilomètres au-dessus du cratère. 2 000 personnes ont dû précipitamment quitter leur habitation, essentiellement dans les communes rurales proches du volcan.

Fermeture de l'aéroport

L'éruption a déjà causé plus d'une vingtaine de morts, et une vingtaine de blessés dans des localités situées au sud du volcan. Antigua, l'un des plus touristiques sites du Gautemala, a été évacué. L'aéroport international de Ciudad a lui été temporairement fermé. En février dernier, le bien nommé volcan de Fuego (volcan de feu en espagnol) était déjà rentré en éruption.

