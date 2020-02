La BBC va produire une série télé sur Greta Thunberg

BBC Studios va produire une série télévisée documentaire sur la jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, a annoncé lundi 10 février la société de production britannique.

Le programme suivra la "croisade internationale" en faveur de l'écologie de l'adolescente de 17 ans, au gré de ses rencontres avec des scientifiques de premier plan et des dirigeants politiques, mais "retracera aussi son voyage vers l'âge adulte". En outre, la série "partagera certains moments de tranquillité pendant lesquels elle écrit ses discours percutants, maintenant diffusés et analysés dans le monde entier", ajoute BBC Studios.

BBC Studios’ Science Unit announces series with Greta Thunberg.@bbcstudios’ award winning Science Unit announces a brand new series with Swedish environmental activist @GretaThunberg at Showcase 2020 event.https://t.co/9Xgx3bs8Kw pic.twitter.com/vK9KnQh03Z