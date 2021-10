COP26 : l'heure est aux derniers préparatifs dans la ville de Glasgow

La ville de Glasgow, en Écosse, se tient prête à accueillir la COP26. Celle-ci débute ce dimanche 31 octobre, alors, dans la ville, la sécurité est fortement renforcée. Partout dans la commune, des panneaux rappellent les enjeux climatiques de ce sommet. La conférence de deux semaines suscite des attentes et des espoirs. "Je suis très fière que la COP26 se déroule en Écosse", sourit une habitante. "Je ne crois pas que les élites réunies ici donneront un résultat probant", estime une autre.

Greta Thunberg à Glasgow

Six ans après l'accord de Paris, c'est un nouveau sommet climatique crucial. "Je veux plus de chaque pays. Il y a eu des progrès ces dernières années, mais la tâche que nous avons là est encore plus lourde que celle de Paris", a déclaré à la télévision américaine Alok Sharma, président de la COP26. Pour accentuer la pression sur les dirigeants mondiaux, de jeunes militants manifestent depuis plusieurs jours à Glasgow et à Londres. En France aussi, des activistes s'inquiètent. "J'ai peur de l'inaction", commente l'une d'entre eux. Greta Thunberg est arrivée à Glasgow ce samedi 30 octobre. Elle compte peser sur les discussions lors de cette COP26.