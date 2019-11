Feuilleton : terres de sel (3/5)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Du blanc à perte de vue. Ce n'est pas de la glace, mais le plus grand désert de sel au monde, perché à plus de 3 600 m d'altitude, au cœur des Andes boliviennes. Deux touristes originaires du sud de la France avaient toujours rêvé de découvrir le salar d'Uyumi. Ces plus de 10 000 km2 sont apparus après l'assèchement d'un lac il y a 14 000 ans. Le sel du salar est encore aujourd'hui exploité par les paysans des villages alentours, appelés les "saleros". 25 000 tonnes sont extraites chaque année de manière artisanale. Une goutte d'eau par rapport à l'immense quantité de sel du désert. Le sel doit encore être transformé avant d'être mis en sachets.

Le lithium, nouvel or blanc du salar ?

Une opération supplémentaire qui rend le sel d'Uyuni moins compétitif que le sel marin. Le sel bolivien n'est plus vendu que sur les marchés touristiques aux curieux de passage. Ici, le sel est décliné sous toutes ses formes. 60 000 touristes visitent chaque année le salar. Alors, pourquoi ne pas construire un hôtel en sel ? C'est le défi qu'a relevé Dario, le gérant. Un équilibre en tourisme et respect de la nature pourtant déjà menacé. Sous la croûte de sel gît 40% des réserves de lithium de la planète, si précieux à nos batteries. C'est le nouvel or blanc du salar d'Uyuni.

Le JT

Les autres sujets du JT