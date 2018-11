Fenêtre sur la côte Aquitaine, entre dunes et forêt

Vue du ciel, la côte Aquitaine ressemble à un monde parfait. On imagine que par un jour sans vent, un démiurge infatigable a dessiné sur une carte 230 kilomètres de ligne droite entre forêt et océan. En vérité, c'est une ligne de front exposé aux tempêtes et aux courants puissants où des sables formés pendant des ères glaciaires font reculer le continent depuis 15 000 ans. Gilles Granereau est le gardien de cette côte. Il connait tout de ce rivage, plus mouvant qu'il n'y parait.

Une côte qui a reculé de 200 mètres en deux siècles

Il y a 2 000 ans coulaient ici des rivières. C'est au VIe siècle que les grands deltas cèdent peu à peu la place à cette barrière dunaire. Au XIXe siècle, un ingénieur a une idée révolutionnaire, il décide de figer le paysage avec une palissade. Il ne reste rien de cette première palissade. Elle est aujourd'hui noyée au large. En deux siècles, le trait de côte a reculé de près de 200 mètres. Les Landais admirent leur littoral avec ses dunes, mais ce dont ils sont le plus fiers c'est leur forêt de pins. Certains ont plus de 200 ans. Cette forêt est l'allié de l'homme contre l'érosion.

