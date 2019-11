EuropaCity : le gouvernement enterre le projet

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ce devait être un espace titanesque dédié aux commerces et aux loisirs. Le projet EuropaCity qui devait voir le jour à Gonesse, dans le Val-d'Oise, a été enterré par le gouvernement jeudi 7 novembre. Interrogés au lendemain de l'annonce, les habitants de la commune sont partagés. Le projet faisait l'unanimité chez les élus, dans ce territoire particulièrement touché par le chômage et la pauvreté.

"Le territoire est sacrifié"

"Aujourd'hui, le territoire est sacrifié soit à des petits calculs au nom de l'écologie, mais aussi peut-être d'autres petits calculs, ou en tout cas à d'autres réalités plus souterraines, de conflits d'acteurs économiques", estime Jean-Pierre Blazy, maire PS de Gonesse. Entre l'urgence sociale et l'urgence climatique, le gouvernement a tranché. Les défenseurs de l'environnement restent néanmoins vigilants : l'État ayant demandé un projet alternatif, l'urbanisation de ces terres agricoles reste une option possible.

Le JT

Les autres sujets du JT