Érosion : l'Albanie menacée par la mer

Dans le nord de l'Albanie, la mer menace la côte. Les causes sont diverses, de l'urbanisme sauvage et ses effets dévastateurs au changement climatique qui entraîne la montée des eaux. 154 kilomètres de côtes sont touchés par l'érosion dans le pays. Ce phénomène est clairement visible, notamment quand la mer gagne certaines lisières de forêts, voire certaines rues où l'eau rogne la route et où les barques font leur apparition.

Une érosion qui semble inéluctable

"Chaque jour, nous avons peur de l'avancée de la mer. Nous sommes des pêcheurs et nous le constatons quotidiennement. Il suffit de regarder les bunkers dans l'eau qui sont déjà à 80-90 mètres dans la mer", confie avec dépit Osman Demi, pêcheur. En 30 ans, la mer a avancé de 2,5 mètres par an à certains endroits en Albanie. Cette avancée, visible à l'oeil nu, semble inéluctable.