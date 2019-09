Environnement : Paris serait la ville la plus sale d'Europe

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Paris est-elle une ville sale ? Selon le journal britannique The Guardian, la métropole serait la plus "crasseuse" d'Europe. Affichage sauvage, graffitis, mégots, SDF, crottes de chien... tout y passe. "Il y a des quartiers qui sont plus sales que d'autres", indique un passant. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, répond qu'il s'agit avant tout d'un problème d'éducation.

"La solution ultime c'est la sanction"

"Il faut tout reprendre à la base, l'éducation au respect. Le respect de l'autre, le respect de son environnement. (...) On travaille beaucoup avec les écoles, parce que je pense que les enfants sont très sensibles aussi à cette question de la propreté", affirme la maire de Paris. Pour l'association Gestes Propres, la prévention est insuffisante. "La solution ultime c'est la sanction", estime un membre de l'association. Dans les faits, les amendes sont très rarement appliquées.