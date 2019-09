VIDEO. Saleté à Paris : "C'est un problème d'éducation", affirme Anne Hidalgo

"On ne va pas mettre un éboueur derrière chaque Parisien, ce n'est pas possible," s'est défendue sur France Inter Anne Hidalgo, lundi 23 septembre au lendemain de la publication d'un article par le quotidien britannique The Guardian, qui décrit la capitale française comme étant la ville la plus sale d'Europe.

Les Parisiens doivent se prendre "en charge"

"Il y avait le même article sur Rome en avril et le même article sur Londres il y a un an, a nuancé la maire de Paris. La journaliste du Guardian a dit très précisément que son sujet n'était pas de pointer l'irresponsabilité de la municipalité mais plutôt le fait que les gens salissent cette ville." Anne Hidalgo appelle les Parisiens à prendre leurs responsabités.

Le premier geste écolo, c'est de ne pas jeter des papiers par terre, c'est de ne pas sortir avec sa poubelle et la mettre dans une corbeille de rue. Anne Hidalgo

"Je ne suis pas satisfaite évidemment de la situation, a-t-elle reconnu. On a rajouté des corbeilles qui permettent de contenir un peu mieux les déchets." Pour que les rues soient propres, Anne Hidalgo a rappelé qu'il fallait que "chacun fasse sa part et que chacun soit volontaire".

Les mesures prises par la ville

"C'est un problème d'éducation, et je pense qu'il faut tout reprendre à la base, a déclaré la maire. L'éducation au respect, le respect de l'autre, le respect de son environnement, le respect de l'endroit où on vit." Anne Hidalgo a expliqué que la mairie de Paris travaillait avec les écoles à ce sujet. "Les enfants sont très sensibles aussi à cette question de la propreté. On travaille à l'échelle des quartiers parce que c'est vraiment dans le micro-local qu'il faut agir."

J'aurai été la maire qui aura mis des moyens supplémentaires, on est quasiment à 600 millions d'euros maintenant de dépenses publiques, municipales, sur la propreté de nos rues. Anne Hidalgo

La maire a rappelé les mesures déjà prises par la ville. "On a rajouté des effectifs partout, on a mis en place des équipes aussi d'urgence propreté, a-t-elle affirmé. Anne Hidalgo a également évoqué l'application "Dans ma rue" qui permet aux Parisiens de prendre en photo des déchets, les signaler, et déclencher un ramassage immédiat.