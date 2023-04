Environnement : nos territoires sous l’œil de l’astronaute Thomas Pesquet

Durée de la vidéo : 3 min.

FRANCE 2

Article rédigé par E.Cornet, A.Canestraro - France 2 France Télévisions

L’astronaute Thomas Pesquet fait l’objet d’un documentaire exceptionnel qui est diffusé ce soir, mardi 25 avril, sur France 2. Il a passé plus d’un an dans l’espace et porte un regard précieux sur notre planète.

En deux missions et 400 jours passés dans la station spatiale internationale, Thomas Pesquet a pu observer notre planète comme seuls les astronautes peuvent le faire, à 400 km d’altitude. De ces missions, l’astronaute a rapporté 245 000 clichés, témoignage de l’exceptionnel beauté de la France, ses côtes, ses reliefs. Une fois redescendu, Thomas Pesquet a voulu aller voir de près ce qu’il avait observé de si haut, à commencer par les falaises de Dieppe (Seine-Maritime) où il a grandi.

Les signes du dérèglement climatique De la Normandie à la Guyane, c’est une immersion dans des paysages grandioses. Avec le navigateur Thomas Coville sur la Manche, un photographe naturaliste dans une forêt du Jura ou une guide de haute montagne sur le Mont-Blanc, Thomas Pesquet voit partout les signes tangibles du dérèglement climatique. Témoin privilégié de la beauté de notre planète, Thomas Pesquet, tel un envoyé spatial, nous en rappelle aussi la grande fragilité.