Environnement : Malaunay, exemple d'une petite commune aux grandes ambitions écologiques

Des panneaux solaires posés sur le toit de l'église de style néo-roman, il fallait oser, s'en amuse encore Guillaume Coutey, le maire socialiste de Malaunay (Seine-Maritime) : "Même en Normandie il y a du soleil !, glisse dans un sourire l'élu. Donc on peut effectivement produire de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques."

Située à une quinzaine de kilomètres de Rouen, la commune de 6 000 habitants s'est engagée depuis 2012 dans un plan de réduction de son empreinte écologique : plats bio et locaux à la cantine, flotte de véhicules municipaux propres, filets anti-pollution dans la rivière...

Des panneaux solaires, de l'église au boulodrome

Entre autres mesures, Malaunay mise donc notamment sur l'énergie solaire : "Symboliquement, c'est l'église qu'on a couverte en premier. Bien évidemment, ça a interpellé, ça a potentiellement choqué certains, d'autres ont trouvé ça très bien. Dix bâtiments sont aujourd'hui couverts de toiture solaire pour nous permettre de produire et d'auto-consommer notre propre production d'électricité", explique le maire.

Le maire de Malaunay, Guillaume Coutey, devant la "smartflower", un tournesol solaire qui alimente le réseau informatique de la mairie. (SANDRINE ETOA-ANDEGUE / RADIO FRANCE)

Déjà 1 600 mètres carrés de capteurs sur les écoles, le centre-socio culturel... Même le boulodrome est solaire. "Il a été refait, c'est très bien. C'est moderne !", se réjouissent les joueurs de pétanque.

"Cela nous a permis petit à petit de montrer qu'on peut être une petite collectivité, avec des moyens humains et financiers limités, mais avoir de l'ambition." Guillaume Coutey, maire de Malaunay à franceinfo

Le projet d’équiper les habitations est sur la table. Dans l'ancienne cité industrielle où écologie a d’abord rimé avec économie, la consommation d’énergie de la commune a baissé de 32% depuis dix ans, selon le maire. "Toutes ces questions d'enjeux autour de la transition énergétique et écologique, on a l'impression que ça fait un peu peur, que ce sont de grosses dépenses d'argent, que ce sont des débats d'experts, mais non !", assure Guillaume Coutey.

Des habitants impliqués, des plus jeunes aux plus anciens

L'élu mise sur la pédagogie : des boîtiers électroniques installés sur les bâtiments équipés de panneaux solaires mesurent en temps réel la production d’énergie,

un service municipal personnalisé accompagne les habitants pour les aider à réduire leur facture d’électricité... Des habitants qui sont conseillés sur les travaux à effectuer et les subventions existantes. "La facture était de 4 000 euros, je crois qu'il ne nous reste que 700 euros à régler de notre part", raconte Huguette, qui vit à Malaunay depuis 57 ans et "fière d'y être".

"Pour l'économie de l'énergie, l'environnement, moi je trouve qu'on fait beaucoup de choses à Malaunay." Huguette, une habitante à franceinfo

Cette retraitée vient de remplacer sa chaudière, comme plus d'une cinquantaine de ménages ces cinq dernières années. "Il faut penser aux jeunes, leur avenir, qu'ils se sentent mieux", affirme Huguette.

Les plus jeunes sont sensibilisés aux bons gestes, à l’école ou lors d'ateliers au centre de loisir : "Je trie bien les déchets, j'utilise toujours les mêmes bouteilles en verre pour boire, pour respecter la nature, explique fièrement un jeune garçon. Comme ça, au moins, on ne pollue pas la planète et on pourra la garder plus longtemps." Des petits Malaunaysiens fiers de contribuer à la transition écologique depuis leur commune normande.