Environnement : les platanes du canal du Midi infectés par un champignon

Ils sont emblématiques des lieux : les platanes du canal du Midi. C'est l'atout charme de cette voie de 241 kilomètres, construite il y a 350 ans entre Toulouse (Haute-Garonne) et Sète (Hérault). Le canal du Midi est classé depuis 1996 au patrimoine mondial de l'Unesco. Mais, aujourd'hui, une entreprise privée procède à l'abattage des platanes. En cause, le chancre coloré, un champignon microscopique qui décime les arbres.

"La meilleure façon d'éradiquer le chancre, c'est de l'incinérer"

"On le distingue bien par l'arbre qui est complètement sec, et surtout par les taches noires. La meilleure façon d'éradiquer le chancre, c'est de l'incinérer", explique Sébastien Bellot, conducteur de travaux. On l'incinère au plus près de l'arbre, sur place. Au total, près de 24 000 arbres de cette variété ont déjà été coupés depuis l'apparition de la maladie en 2006.

