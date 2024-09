Environnement : les fleurs, un antidote efficace pour soigner les sols

Des départements français ont eu l'idée de redonner vie à d'anciennes friches industrielles en replantant massivement. C’est le cas de la Seine-Saint-Denis, où les fleurs plantées dépolluent les sols de l’Île-Saint-Denis.

Cultiver des fleurs pour dépolluer les sols. C’est le projet de l’association Halage, qui a donné vie à un jardin sur l’un des plus grands sites pollués de la région parisienne. Situé sur l’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le jardin est entretenu par une vingtaine de salariés.

L’aventure commence en 2018, quand le département rachète une grande friche industrielle polluée par un groupe de BTP. Les métaux lourds et hydrocarbures du site font progressivement place à des parterres fleuris et des plantes qui filtrent l’eau et dépolluent peu à peu le site. "Toutes les plantes sont dépolluantes. Certaines vont avoir un intérêt un peu plus fort que d’autres. Mais de manière générale, le végétal aide à dépolluer ces sols", explique Alexandre Crasquin, encadrant technique au sein de l’association Halage.

6 500 friches industrielles aux sols pollués

Le projet est né "face au constat que 85 - 90% des fleurs sont importées de l’étranger", précise Stéphanie Page, coordinatrice de production de l'association Halage.

Ici, tout est produit localement. Les fleurs sont ensuite livrées à moins de 20 km auprès de fleuristes partenaires. Il existe aujourd’hui en France plus de 6 500 friches industrielles dont les sols sont pollués. Cette initiative pourrait bien inspirer d’autres régions et les inciter à se lancer.