Environnement : Jane Goodall passionnée de nature depuis toujours

Jane Goodall partage la vie des chimpanzés depuis plus de soixante ans et personne ne les connaît mieux qu’elle. Dans les forêts d’Afrique, elle y a vu grandir plusieurs familles et a donné un nom à chacun de ses protégés. À la fin des années 1950, l’Anglaise quitte son travail de secrétaire et rejoint le Kenya, où elle persuade un célèbre anthropologue de l’embaucher pour étudier les animaux sauvages.





“Nous avons tout partagé ”



“J’avais beaucoup de patience et de passion. Moi, ça ne m’intéressait pas d’avoir des diplômes, de l’argent ou la gloire. Ce qui m’intéressait, c’était d’avoir le temps d’apprendre”, expliquait Jane Goodall en 2018. Avant elle, personne n’avait réussi à approcher d’aussi près les chimpanzés. Fifille, une petite femelle, va tout lui apprendre. “Ensemble, toutes les deux, nous avons tout partagé, les bons et les mauvais moments”, racontait l’anthropologue en 2006.