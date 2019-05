Environnement : des pailles faites en paille

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Courgeoût dans l'Orne, Jeff Lubrano, un pro de la communication, artiste et designer parisien engagé pour l'environnement et Mike Sallard, un agriculteur bio de 26 ans, installé dans le Perche, se sont associés. Ils ont développé une idée toute simple pour le bien de la planète : fabriquer une paille en paille. En 2021, les pailles en plastique seront interdites, il faudra donc trouver des alternatives. Depuis un an, les deux hommes travaillent sur ce projet et leur idée fait le buzz un peu partout, dans la restauration, l'industrie agroalimentaire et même au plus haut sommet de l'État.

50 millions de pailles en 2020

L'objectif est de privilégier l'économie circulaire. La paille de seigle bio utilisée pour les litières des animaux est ainsi transformée et devient un objet durable. Les pailles sont en effet réutilisables et passent même au lave-vaisselle. Dans le perche, l'idée a déjà séduit les restaurateurs, comme à La Chapelle-Montigeon (Orne). "Pour moi ce n'est pas militant, c'est naturel ", confie ainsi Patricia Valette, restauratrice. Jeff Lubrano et Mike Sallard prévoient de produire 6 millions de pailles et 50 millions l'année prochaine.

