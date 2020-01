Environnement : des cotons-tiges en papier

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Aujourd'hui, la star de l'entreprise est un bâtonnet ouaté en papier. Chaque jour, 10 millions de cotons-tiges sont assemblés à Caligny (Orne) à une cadence impressionnante. "On produit 500 000 boîtes par jour dont 80% sont faites avec des bâtonnets en papier", explique Sébastien Mauny, responsable projets et développements. L'entreprise Lemoine, numéro 2 mondial du secteur, a anticipé l'interdiction du bâtonnet plastique il y a plus de trois ans.

Une entreprise performante à l'international

Il a fallu investir et développer un nouveau savoir-faire. Pour produire un bâtonnet en papier, il faut deux fois plus de matière qu'avec le plastique. "On a dû adapter toutes nos machines d’assemblage pour se préparer à ce nouveau produit. On a aussi investi dans des machines pour fabriquer nous-mêmes des bâtonnets papier", précise Sébastien Mauny. Le procédé industriel est tenu secret car la concurrence est rude. L'entreprise Lemoine, présente dans 65 pays, compte détrôner le leader américain du secteur.