Environnement : ces bénévoles qui nettoient les plages de Méditerranée

Les équipes de France Télévisions se sont rendues sur les plages de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), pour assister à une grande opération propreté. Des bénévoles sont à pied d'œuvre depuis la matinée, et ils ne chôment pas. "Les gens sont dégu**lasses, c'est choquant, surtout [trouver] des bidons de lessive. On ne fait pas la lessive sur la plage", déplore l'une d'entre elles.

Des détritus par dizaines de kilos

Dans la baie couleur menthe à l'eau, les découvertes ne tardent pas. Un père et son fils, sur une planche de surf, extirpent des gobelets des rochers parmi des dizaines d'autres. "On fait de la sensibilisation, le but c'est d'inclure les personnes qui sont toutes ici et leur montrer qu'on peut agir tous ensemble, et que ça a quand même un impact", explique Noémie Djellid, de l'association Gobal Shapers Nice. En à peine deux heures, la quarantaine de bénévoles a récolté plusieurs dizaines de kilos de détritus.