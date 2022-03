Environnement : aux Sables-d'Olonne, des opérations annuelles de nettoyage des plages

Chaque année, après les grandes marées, une petite armée de nettoyeurs débarque sur les plages des Sables-d'Olonne, en Vendée. Le site, classé zone Natura 2000, est fragile : aucun engin mécanique ne peut y accéder. "Je le fais tous les ans, pour faire une petite sensibilisation pour mon fils", explique un des nettoyeurs présents pour l'opération annuelle, le week-end du 19-20 mars.





Les microplastiques, véritable poison des plages



Sur les plages, on peine à distinguer les microplastiques, des petites billes translucides qui sont un véritable poison. "Ça vient vraiment, je pense, du transport, lorsqu'il y a des containers de cargo qui tombent à la mer lors des tempêtes", explique Donatien Chéreau, élu délégué au littoral et aux marais des Sables-d'Olonne. Au final, 40 kilos de micro déchets et plus d'une tonne de bois ont été récoltés lors de cette opération de nettoyage de plage. Une collecte qui sera entièrement recyclée.