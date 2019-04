Énergie : une centrale solaire géante dans le Larzac

Les terres caillouteuses du Larzac pourraient être bientôt recouvertes de 30 000 panneaux photovoltaïques. "C'est un projet qui m'a séduit parce que je suis conscient qu'il faut de l'énergie renouvelable, que nous n'avons pas le choix", estime Éric Saint-Cierge, propriétaire du terrain. Sur les 1 000 hectares, 4 000 seront occupés par des installations de la centrale solaire. Produire de l'énergie renouvelable dans cette région, haut lieu de l'écologie, n'était pourtant pas un pari gagné.

Des habitants sceptiques

Dans la commune voisine, les habitants sont sceptiques. "La nature, ça va l'anéantir", indique un homme. José Bové dénonce quant à lui le gigantisme du projet et l'artificialisation des sols. "Les terres ont vocation à l'élevage", rapporte de député européen. Par ailleurs, les installations qui produiraient du gaz vert utiliseraient 80 000 m3 d'eau par an ; la société exploitante assure que les nappes phréatiques seront préservées. Une concertation doit débuter fin avril et durer trois mois. La centrale solaire pourrait voir le jour en 2021.

