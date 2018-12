Energie solaire : la centrale de la discorde

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des pins maritimes à perte de vue. Bordé par l’océan Atlantique, le massif forestier des Landes de Gascogne, constitue un vaste triangle vert réparti sur trois départements (Gironde, Lot-et-Garonne, Landes). C’est dans le Lot-et-Garonne que pourrait être implanté le plus grand parc solaire d’Europe : 2 000 hectares. À l’image de celui de Cestas en Gironde mais huit fois plus grand. Le projet divise. Pour les collectivités locales, c’est une aubaine. Pour les forestiers, un projet contre-nature.

Un demi-million par an pour la région

"Notre combat, c’est le photovoltaïque dans un milieu naturel, dans la forêt. La seule manière de sortir du changement climatique, c’est faire de la reforestation, planter des arbres. Et ici, en France, on fait l’inverse. Il y a un vrai problème", explique Guillaume Rielland, secrétaire général adjoint du syndicat des sylviculteurs du Lot-et-Garonne. Cinq communes se partageront les panneaux solaires répartis sur neuf sites. Les retombées pour la région est un demi-million par an. Le tout, sans argent public.

