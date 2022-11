Énergie : les panneaux publicitaires enlevés dans la commune de Mordelles

France 3

Lundi 7 novembre, il y avait du bruit à Mordelles (Ille-et-Vilaine) puisque les marteaux-piqueurs étaient occupés à retirer les quinze panneaux publicitaires de la ville. Les habitants sont heureux de cette décision. "C’est une pollution visuelle, je pense qu’on en a trop déjà partout donc c’est très bien qu’ils l’enlèvent", explique une habitante de la commune. Cependant, la décision d’enlever tous ces panneaux a un coût élevé, estimé à 60 000 euros.



Une décision évidente pour la commune

Retirer ces panneaux représente une décision logique et importante pour Mordelles. "En fait, on prône une décision d’un côté de sobriété, de transition de moins consommer, de faire attention à l’environnement où l’on vit et derrière on avait des publicités de consommation type alcool, fast-food", revendique Hervé Park, adjoint à la communication et à la citoyenneté de Mordelles. Des panneaux en bois pourraient être installés à la place. À Mordelles, l’éclairage public est éteint à 22 h 30.