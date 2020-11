Écologie : "Grain de Sail", le voilier-cargo qui fonctionne à la force du vent

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Des entrepreneurs bretons ont créé un voilier-cargo écologique, sans moteur, qui fonctionne uniquement grâce à la force du vent. Vendredi 6 novembre, au matin, "Grain de Sail" a été chargé et devrait partir d’ici une petite semaine de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour New York. À bord, se trouvent des marins qui retrouvent les gestes d’antan. "C’est sûr qu’on sera beaucoup plus à l’aise avec un bateau comme celui-ci qu’avec les bateaux qu’ils avaient à l’époque", témoigne Goulwen Josse, chef de quart passerelle.

50 tonnes de marchandise

L’apport de la technologie et de l’architecture moderne rend la navigation à la voile plus sûre. "C’est un bateau qui est à la fois performant et beau. Je pense qu’on va bien s’amuser lorsqu’on partira pour New York", juge Faustine Langevin, également chef de quart passerelle. La cargaison se compose de vin bio. La cale est conçue pour accueillir 50 tonnes de marchandise.

Le JT

Les autres sujets du JT