Développement durable : des établissements labélisés Éco-École dans la Nièvre

Une petite école de la Nièvre a reçu le label Éco-École. Cela veut dire tout d'abord que le développement durable est au cœur de l'enseignement. Bosquets plantés, hôtel à insectes, abris à hérissons, la nature est au cœur du quotidien des élèves. "On apprend à se dire qu'il faut aider la nature parce que c'est important. Il ne faut pas juste en parler, il faut le faire", explique ainsi l'une des élèves.

Composter les déchets organiques

"On est en train de détruire la nature, donc on va aider à la refaire", assure un autre. Dans cette école de Saint-Sulpice (Nièvre), il n'y a qu'une seule classe de CM2 avec 25 élèves. Et tout au long de l'année, ils seront responsables de certains espaces. Et chaque jour, après la cantine, il faut passer par le compostage. Ce qui est organique passe par un bac situé à l'extérieur pour limiter les déchets, et créer de l'engrais. Plusieurs établissements bénéficient de ce label dans le département.