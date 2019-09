Désintox. Tous les espaces des villes françaises n\'interdisent pas les produits phytosanitaires

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sur Twitter, la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne a dénoncé un coup de com : « Merci à ces 5 communes d’avoir confirmé qu’elles respecteront la loi : depuis le 1er janvier 2017 l’utilisation des pesticides est déjà interdite dans les espaces publics, et depuis le 1er janvier 2019 chez les particuliers... »

En France, la loi Labbé encadre l’utilisation des produits phytosanitaires. Comme le dit la ministre, depuis 2017 elle interdit à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics d’utiliser des produits phytopharmaceutiques « pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé ». Depuis 2019, l’interdiction s’est étendue aux particuliers qui ne peuvent plus utiliser ni détenir de pesticides chez eux.

Cependant comme le note le site Ecophyto Pro, créé par le ministère de l’Environnement, la loi Labbé ne concerne pas « les espaces gérés par des structures privées, les espaces appartenant à des structures publiques dont l’accès est fermé au public ou encore les espaces publics qui ne sont pas considérés comme des espaces verts. »

Les arrêtés relèvent de la com', mais pas que : les villes vont donc faire en sorte que la règle qui interdit l’usage de pesticide soit la même pour tous les espaces de la ville. Et le privé va donc devoir jardiner autrement !

