Des promeneurs et des cyclistes demandent l'interdiction de la chasse le week-end

Les accidents de chasse se multiplient ces derniers jours, avec un cycliste tué en Savoie, un autre blessé en Ariège et des surfeurs confondus avec des faisans en Bretagne. "On a entendu un coup de feu, on s'est jeté au sol de peur, et on a les plombs qui sont tombés à 50 cm ou un mètre de nous", témoigne Frédéric Habasque, l'un des surfeurs. Un incident qui relance le débat sur la manière de cohabiter avec les 1,2 million de chasseurs français. Du côté des promeneurs, la grogne monte, et une pétition en ligne en faveur de l'interdiction de la chasse le week-end a recueilli plus de 164 000 signatures.

"Partager les bois en toute sécurité"

À Grenoble (Isère), des VTTistes dénoncent une pratique trop dangereuse. "Des manquements à la sécurité, on en voit à plusieurs reprises. On les surprend très souvent comme on arrive assez vite avec les vélos", témoigne un cycliste. "Il faut trouver une alternative pour que tout le monde puisse partager les bois en toute sécurité", souligne un autre cycliste. Cette saison, 113 accidents de chasse ont eu lieu, dont treize mortels.

