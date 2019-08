Découverte : les secrets de la forêt des Landes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des pins maritimes à perte de vue, plantés sur plus d'un million d'hectares. La forêt des Landes de Gascogne (Gironde) est la plus grande forêt artificielle d'Europe. Elle offre à ceux qui s'y aventurent des paysages aussi majestueux qu'inattendus, que ce soit en calèche, en train ou en kayak. Il y a 150 ans, à la place des pins, il n'y avait qu'une lande nue occupée par les bergers et les brebis. Dans les années 1850, le paysage va se transformer. Le territoire s'industrialise, on produit alors de la résine, exportée dans le monde entier.

Une grande diversité de paysages

Pour revivre ce passé, il faut se rendre au musée en plein air de Marquèze au cœur de la forêt. Un siècle et demi plus tard, les sylviculteurs cultivent encore la forêt des Landes. Elle est presque entièrement privée et leur appartient. Le massif reste méconnu et mystérieux. En son cœur, il existe une rivière sauvage, la Leyre. Royaume des demoiselles bleu électrique, la rivière est appelée la petite Amazone. La forêt des Landes promet en fait à ceux qui s'y attardent une grande diversité de paysages.

