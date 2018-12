ENQUETE FRANCEINFO. Quand "l'industrialisation" transforme le visage des forêts françaises

Nous avons des feuillus intéressants, de très belles chênaies et hêtraies, mais il y a d’autres endroits où les taillis sont très pauvres et ne produisent rien. Les remplacer par des résineux Douglas est sain pour l’économie française.

Selon l'ingénieur, les importations de bois risquent en effet de progresser les prochaines années, grevant toujours plus la balance commerciale de la France – son déficit a atteint 6,7 milliards d'euros entre juin 2017 et juin 2018. La Fédération nationale du bois (FNB), qui défend les intérêts du secteur, fait le même calcul. "Aujourd'hui, nous plantons 41 millions de plants par an pendant que l'Allemagne plante 300 millions de plants par an, la Suède, 345 millions, et la Pologne, 1 milliard", regrettent les industriels. Il est donc important de faire du renouvellement forestier par plantation une priorité du monde forestier et de donner les moyens aux propriétaires d'assurer un équilibre sylvo-cynégétique."

"Le mouvement est amorcé mais on n'en est pas encore à replanter moitié résineux, moitié feuillus", se désolait ainsi Nicolas Douzain-Didier, directeur général de la FNB, dans Les Echos. A ce titre, les coupes rases représentent un outil précieux pour accélérer le processus, estime Jean-Marie Ballu, qui propose des solutions esthétiques pour les rendre acceptables dans l'opinion. "Nous avons défini des règles avec l'ONF et des paysagistes pour qu'elles se marient dans le paysage, avec par exemple une forme tentaculaire ou de haricot." Sans oublier de diminuer la densité des plantations ou d'intercaler des lignes d'arbres feuillus, pour ménager la biodiversité.

Quantité ou qualité ? Le réalisateur François-Xavier Drouet rappelle que le déficit de "la balance commerciale est en euros, pas en volume". Laisser vieillir les arbres permettrait de mieux valoriser le bois issu des forêts françaises – la qualité et le volume augmentent avec le temps. Encore faut-il relancer la filière française du bois, en première et deuxième transformation. Les scieries ferment les unes après les autres, au profit des grosses unités à scies Canter, et la France est à la peine dans la production de meubles – elle importe quatre fois plus de meubles et de sièges qu'elle en exporte.