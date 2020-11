Dans les Landes, un appel à ramasser les déchets pendant les sorties autorisées

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Une heure et un kilomètre autour de son domicile. La règle est la même pour tous pendant ce confinement, au grand dam des amoureux de la nature. Car les détritus, eux, continuent à s’accumuler, en particulier sur les plages. Dans les Landes, des associations de protection de l’environnement encouragent les promeneurs à ramasser les déchets, lors des sorties autorisées.

Et ils sont nombreux à avoir devancé l'appel de l'association Pickitup 40 sur la plage de Cap Breton. Depuis plusieurs jours, des dizaines de personnes traquent mégots et autres détritus lors de leur balade quotidienne ." On s'est dit : mais, là, il faut ramasser ! Donc on est rentré à la maison, on a pris un sac, et on venu ramasser" témoigne l'une d'eux.

Des défis lancés sur internet

Une chasse aux déchets qui se joue aussi sur les réseaux sociaux. L’association The Seacleaners, créée par le navigateur Yvan Bourgnon, lance des défis sur internet pour encourager un maximum de citoyens à se bouger pour la planète. "On va faire des sortes de mini-challenges. Prenons par exemple le mois sans tabac : tu sors sur la plage ou dans les 1 km autour de chez toi et tu ramasses un maximum de mégots," détaille Marine Saint-Macary de Sea Cleaners.

Autre challenge qui cartonne en ce moment sur Twitter : #Nettoietonkm. L'idée a été proposée par le militant écologiste et adepte de la course à pied Benjamin de Molliens, cofondateur du projet Plastic Odyssey (un navire qui fait le tour du monde pour ramasser les déchets). Le principe est simple: on profite de son heure de sortie pour ramasser des déchets dans son quartier, baskets aux pieds... ou pas !

Mon butin du jour, ramassé sur 1 km le long de la route (heureusement, rien sur le chemin en forêt, il faut croire que les gros dégueus ne font ni rando ni VTT...)

Toujours ça de moins dans la nature...#nettoietonkm #bugeysudtourisme #expeditionzero pic.twitter.com/eTqv5goUjq — Emmanuelle Bebi (@EmmanuelleBebi) November 15, 2020

Chaque photo postée fait le tour des réseaux sociaux et à chaque fois le résultat est identique : des amas de détritus !

Cette initiative a remis au goût du jour le "plogging", cette tendance qui consiste à faire son jogging, un sac-poubelle à la main.