Dans le Cher, les sirops Monin se lancent dans la réutilisation d'eau avec filtration, une première en Europe

C'est une grande première en Europe. À Bourges, dans le Cher, l'entreprise Monin, célèbre pour ses sirops aux multiples saveurs, vient de mettre en service la première unité de réutilisation d'eau basée sur le principe de la filtration, rapporte France Bleu Berry. Une installation novatrice, fruit de cinq années de travail, qui consiste à recycler les eaux épurées grâce au "bon vieux procédé de filtration grâce à des membranes très performantes", le tout sans utilisation de micro-organismes, détaille France Bleu Berry.

L'entreprise Monin espère ainsi diviser par trois sa consommation d'eau par an, soit un objectif à 20 000 mètres cubes annuels. Les eaux recyclées seront "majoritairement réutilisées pour le nettoyage des installations [...]. Cette eau ne sera pas utilisée pour remplir nos bouteilles de sirop, ce n'est pas à l'ordre du jour, même si sa qualité permettrait de le faire", se félicite Ludovic Lanouguère, chef de projet.

Grâce à son côté novateur, l'installation de quatre millions d'euros a été financée à 50% par l'Europe. Un nouveau système qui pourrait servir d'exemple en France et en Europe selon Olivier Monin, président du groupe : "On signe une grande première et de grands groupes internationaux comptent bien s'inspirer de l'exemple du petit poucet berrichon. On a déjà reçu la visite de Nestlé ou encore de LVMH, on en est très fiers".