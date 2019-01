Croisières : paquebots sous surveillance

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Derrière le rêve de croisière, il y a la pollution à quai. Si l'on respire mal à Marseille (Bouches-du-Rhône) notamment, c'est en partie à cause du ballet incessant des ferries et porte-conteneurs dans le port. Les dégagements de soufre et d'azote viennent irriter les gorges des riverains. Entre 5 et 10% de la pollution en ville est due aux bateaux. La France veut réduire les normes tolérées et surtout réduire une zone de contrôle en Méditerranée où les bateaux trop polluants seraient sanctionnés.

Des contrôles insuffisants

Une bonne chose pour l'association France Nature Environnement à condition qu'on y mette les moyens. "Un navire sur 1 000 est contrôlé, ce qui est insuffisant", dénonce-t-elle. Les paquebots sont contrôlés pour leur carburant dans quatre zones dans le monde. La France voudrait que la Méditerranée en face partie d'ici 2022.