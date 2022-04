BRUT

“Refaire un projet pétrolier en 2022, c’est suicidaire pour l’humanité.”

“Pendant votre quinquennat, vous n’avez pas tenu vos propres promesses sur l’interdiction du glyphosate, mais aussi sur la Convention citoyenne pour le climat que vous avez balayée d’un revers de main”.

L'activiste Camille Etienne préconise 4 mesures concrètes en faveur de l’environnement : l’ISF climatique, l’interdiction des vols intérieurs, l’arrêt du projet East African Crude Oil Pipeline (EACOP) et l’arrêt de la pratique du chalutage en eaux profondes.

“Sachez qu’on sera intransigeants.”

“Vous pourrez rester dans l’histoire comme le président de l’inaction climatique ou comme celui qui a essayé d’écouter les cris d’alarme.

Et ça, ça dépend de vous.

Sachez qu’on sera intransigeants et qu’on sera là pour vous le rappeler. On sera là. On sera là pour vous le rappeler. Et on sera très nombreux.”