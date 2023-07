Var : Météo-France alerte sur un risque d'incendies "très élevé" dimanche, soit le niveau de danger le plus haut

"Cette situation s'explique par une hausse des températures et une baisse de l'humidité, avec des vents forts localement, et toujours une sécheresse marquée", détaille l'institut.

Météo-France alerte sur un risque "très élevé'" d'incendies dans le Var pour la journée de dimanche, annonce l'institut, vendredi 28 juillet. Le département est passé en "rouge", qui correspond au plus au niveau de danger, déclenché quand "les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales".

Cette situation dans le Var s'explique "par une hausse des températures et une baisse de l'humidité, avec des vents forts localement, et toujours une sécheresse marquée", détaille Metéo-France sur Twitter.

Lundi, la météo des forêts avait placé les Bouches-du-Rhône en niveau de danger "rouge" à partir de mardi.

Eviter tout départ de feu

Alors que neuf feux sur dix sont d'origine humaine et principalement le fait d'une imprudence, ce niveau d'alerte vise à informer la population, appelée à la vigilance pour éviter tout départ de feu. Les autorités invitent les personnes qui se trouvent dans le département à se renseigner auprès de la préfecture quant à la possible fermeture de massifs forestiers et d'accès aux bois, forêts, landes ou garrigues.

"Les barbecues, feux d’artifices ou tout emploi du feu peuvent être interdits", précise le ministère de l'Ecologie, tandis que "les travaux agricoles et forestiers et les travaux pouvant générer des étincelles (broyeurs, débroussailleuses, tronçonneuses à moteur, soudeuses, etc.) peuvent être réglementés, voire interdits également." "Ne pas respecter les consignes de prévention édictées par les autorités publiques expose à une amende pouvant aller jusqu’à un montant de 750 euros", rappelle-t-il.