Paris : une jeune femme tente, sans succès, de jeter de la soupe sur un tableau au musée d'Orsay

La vague d'actions des écologistes dans les musées a-t-elle gagné la France ? Une jeune femme a été empêchée, jeudi, de jeter de la soupe sur un tableau du musée d'Orsay, a confirmé dimanche 30 octobre la direction de l'établissement à franceinfo, après un article du Parisien. Le musée annonce avoir porté plainte pour "tentative de dégradation", mais se refuse à tout autre commentaire.

Selon Le Parisien, la jeune femme visait une des toiles les plus célèbres de Vincent Van Gogh, Autoportrait à Saint-Rémy, et portait un T-shirt au nom du collectif Just Stop Oil. Ce groupe d'opposants aux énergies fossiles s'est rendu célèbre en jetant de la soupe sur la vitre protégeant Les Tournesols, du même peintre néerlandais, à Londres.

Si elle ne détaille pas le déroulement des événements, la direction du musée d'Orsay confirme que la jeune femme stoppée jeudi portait une gourde contenant de la soupe. Empêchée par les agents assurant la sécurité des œuvres, elle a quitté les lieux sans être arrêtée.