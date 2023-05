TotalEnergies : des manifestants perturbent l'Assemblée générale du géant pétrolier

Vendredi 26 mai, des militants écologistes ont tenté de bloquer l'entrée de la salle Pleyel, à Paris, afin d'empêcher la tenue de l'assemblée générale de TotalEnergies. Six personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police.

Très tôt dans la matinée du vendredi 26 mai, des manifestants ont tenté de forcer le passage pour empêcher la tenue de l'assemblée générale de TotalEnergies, salle Pleyel, à Paris. Rapidement, les forces de l'ordre ont été débordées et quelques activistes sont parvenus à s'asseoir devant l'entrée. "On arrive dans une démarche non-violente et déterminée, et on a été reçus par des gaz lacrymogènes", affirme un activiste.

L'Assemblée générale a finalement eu lieu

Les militants ont ensuite été délogés par les forces de l'ordre et écartés à coup de gaz lacrymogènes. Les premiers actionnaires sont finalement arrivés sur place, accueillis par les cris des manifestants qui bloquaient le passage. "Des gens qui nous interdisent de nous exprimer, je ne suis pas d'accord. Ils ont leurs opinions, ils ont le droit de l'exprimer, mais j'ai le droit aussi", estime une actionnaire. Les militants dénoncent les projets d'investissement dans les énergies fossiles du géant pétrolier. Selon la préfecture de police, six personnes ont été interpellées. Malgré l'action, l'assemblée générale a fini par se tenir.