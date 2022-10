Record de température : un mois d'octobre particulièrement chaud

À Marmande (Lot-et-Garonne), il fait 26 °C, mercredi 19 octobre au matin. Pour beaucoup, cet été indien est inquiétant. "Il doit certainement se passer quelque chose d'anormal niveau climatique", estime un homme. Avec cette chaleur, un primeur modifie ses étals. "Pour l'instant, les gens ne sont pas soupe (…) ils sont plus salade que soupe", explique David Castel, primeur à Marmande.

Un épisode exceptionnellement long

En Indre-et-Loire, la floraison des chrysanthèmes s'est accélérée. "Les fleurs vont s'ouvrir plus rapidement. Le risque (…) c'est que la floraison dure moins longtemps, donc on espère que les températures vont se rafraîchir un petit peu", indique Jean-Robert Pasquier, responsable de travaux espaces verts. L'épisode de chaleur actuel est dû à une masse d'air chaud qui remonte de l'Espagne et du Maghreb. Dans le Sud-Ouest, les températures ne sont pas descendues en dessous de 25 °C depuis cinq jours. Cet épisode est exceptionnel par sa durée et ce mois d'octobre est pour le moment le plus chaud de l'histoire.