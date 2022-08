Réchauffement climatique : les gaz à effet de serre ont atteint des concentrations record dans l'atmosphère en 2021

Les concentrations dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, ont atteint des niveaux record en 2021, tout comme le niveau des océans. C'est ce qu'a rapporté mercredi 31 août l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Alors que les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse après la crise liée au Covid-19, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a atteint en moyenne 414,7 parties par million (ppm), selon le rapport annuel américain sur le climat dirigé par les scientifiques de la NOAA.

(3 of 4) Dominant greenhouse gases — carbon dioxide, methane & nitrous oxide — reached new record highs in 2021 according to #StateOfClimate2021 report from @ametsoc with research from @NOAANCEI scientists: https://t.co/jCSy8bRMWF pic.twitter.com/OD67zn6sFq