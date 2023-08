Quiz Agriculture ou centrales ? Burger ou risotto ? Douche ou lessive ? Devinez lesquels de ces usages ont le plus d'impact sur les ressources d'eau

La consommation domestique d'eau est plus forte à la Réunion, où un habitant utilise en moyenne 88,5 m3 par an, selon les chiffres de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement (en PDF). "Cela peut s’expliquer en partie par le développement résidentiel, la pression démographique et l’arrosage extérieur, qui est une pratique répandue", explique l'organisme. Les Alpes-Maritimes sont juste derrière, avec une moyenne de 86,1 m3, et devant la Corse-du-Sud (74,4 m3). "Le climat et l’impact potentiel des piscines privées peuvent expliquer pour partie les plus fortes consommations constatées dans le Sud", précise l'observatoire.