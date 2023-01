Sécheresse : le ministre de la Transition écologique annonce une série de mesures pour réduire la consommation d'eau des Français

Dans "Le Parisien", Christophe Béchu prépare "une forme d'Ecowatt de l'eau" et une évolution du système de traitement des eaux.

"Il y aura un avant et un après 'été 2022'", prévient le ministre de la Transition écologique. Christophe Béchu présente dans Le Parisien (article pour abonnés) du mercredi 25 janvier un "plan de sobriété" pour réduire la consommation d'eau quotidienne en France. Au cours d'un été marqué par une forte sécheresse, "la quasi-totalité des départements ont été touchés par des mesures de restriction et 700 communes ont connu des difficultés d’approvisionnement en eau potable. Et cela ne va pas s'arranger : le Giec prévoit entre 10 et 40 % de baisse du niveau de nos cours d’eau d’ici à 2050", justifie le ministre dans les pages du quotidien.

Pour éviter une pénurie d'eau durable, Christophe Béchu propose de "diminuer d'un peu plus de 10% le volume d'eau prélevée dans nos sous-sols" d'ici 2027. Il demande également aux agriculteurs "d'être sobres vis-à-vis de leur consommation d'eau", sans fixer pour autant des restrictions. En revanche, il annonce qu'il y en aura "bien avant le début de l'été" pour les particuliers, car en juillet "on ne peut plus corriger le tir". "On peut imaginer des restrictions horaires et pas des restrictions journalières", lance-t-il. Le ministre annonce aussi préparer "une forme d'Ecowatt de l'eau, sur lequel on trouvera l'état des tensions dans le secteur où on se trouve".

Le ministre souhaite également changer le retraitement des eaux usées, très peu réutilisées. "Seules 77 des 33 000 stations de traitements des eaux usées en France sont équipées d’un système de traitement de recyclage complet", souligne Christophe Béchu. "Aujourd'hui, un particulier ne peut pas alimenter ses toilettes avec de l’eau de pluie, il faut de l'eau potable, regrette-t-il. On peut donc imaginer que la réglementation évolue sur ce point."