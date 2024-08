Près de 300 000 personnes réfugiées dans des abris au Bangladesh en raison des inondations

Environ 285 000 habitants du Bangladesh ont dû se réfugier dans des abris d'urgence pour fuir les inondations, ont annoncé samedi 24 août des responsables des services de secours. Déclenchées par de fortes pluies de mousson, ces inondations ont tué au moins 42 personnes dans ce pays d'Asie du Sud-Est mais aussi en Inde depuis le début de la semaine, pour beaucoup lors de glissements de terrain.

24 personnes sont mortes dans l'Etat indien du Tripura depuis lundi, a déclaré à l'AFP le responsable de l'agence de gestion des catastrophes de cet Etat, Sarat Kumad Das. Au Bangladesh, 18 autres ont été tuées, selon Kamrul Hasan, secrétaire du ministère de la gestion des catastrophes. Ce dernier a aussi expliqué que 4,5 millions de personnes avaient été affectées par ces inondations.

Un pays très vulnérable aux catastrophes liées au changement climatique

Pays de faible altitude, le Bangladesh (170 millions d'habitants) est traversé de centaines de cours d'eau et une bonne partie de son territoire est constituée des deltas des grands fleuves himalayens, le Gange et le Brahmapoutre. Plusieurs affluents de ces deux fleuves continuent à déborder mais les prévisions tablent sur une pluie s'amoindrissant dans les jours à venir. L'accès aux districts inondés est entravé par les dommages infligés aux autoroutes et voies ferrées reliant la capitale Dacca et Chittagong, la principale ville portuaire du pays.

Le Bangladesh fait partie des pays les plus vulnérables aux catastrophes liées au changement climatique. Les pluies de mousson y causent chaque année des dégâts considérables mais le réchauffement accroît leur ampleur et leur fréquence.