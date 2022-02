Automobile : la Toyota Prius est la voiture la plus volée en France en 2021

Le magazine spécialisé Auto Plus vient de dévoiler la liste des voitures les plus volées en 2021 en France. La Toyota Prius est devenue la cible préférée des voleurs.

Avec 227 vols pour 10 000 véhicules, la Toyota Prius est la voiturée la plus volée en France en 2021. C’est la première fois qu’une voiture hybride arrive en tête de ce classement publié chaque année par le magazine Auto Plus. La Toyota Prius est particulièrement recherchée pour son pot catalytique, un appareil qui sert à réduire la pollution émise par le véhicule. Mais ce sont surtout les cristaux rares qu’il contient qui attirent les malfrats. Le rhodium par exemple vaut plus de 600 euros le gramme, onze fois plus cher que l’or.

336 vols chaque jour en moyenne

Il arrive que les voleurs se contentent de retourner le véhicule sur le côté pour lui dérober ce fameux pot en quelques minutes, qui peut leur rapporter jusqu’à 1 000 euros à l’unité. Au total, ce sont 120 000 véhicules qui ont été volés en 2021, soit 336 vols chaque jour en moyenne. Derrière la Toyota Prius, on retrouve la DS 7 Crossback et la Renault Ménage RS.