Auto-écoles : 12 000 postes de moniteurs sont à pourvoir en France

Moncef Abizid gère une auto-école parisienne depuis plus de trente ans. Mais à 67 ans, il n’ose même plus penser à la retraite. Cela fait trois ans qu’il cherche à recruter trois moniteurs, mais rien n’y fait. Alors pour accueillir tous les élèves, les 21 salariés doivent travailler plus. L’objectif : éviter des délais d’attente pour passer le permis. Même une employée recrutée pour des tâches administratives donne, en plus, des leçons de conduite.





Des postes rémunérés 2 400 euros bruts par mois

Pour trouver du personnel, le gérant republie tous les mois des offres d’emploi, sans succès. "Ou bien ils changent de profession en cours de route, ou bien ils trouvent mieux, mais sincèrement avec le salaire qu’on propose et les conditions de travail qu’on leur donne, on ne comprend pas ce qu’il faut faire de plus", se désole le gérant de l’auto-école. Les postes sont rémunérés 2 400 euros bruts par mois, le salaire a augmenté en novembre dernier. Il est toujours insuffisant pour convaincre les candidats.