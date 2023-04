Thaïlande : Chiang Mai suffoque sous la pollution

Chiang Mai (Thaïlande) est devenue l’une des villes les plus polluées du monde. Les habitants y vivent sous un constant et épais nuage, avec les dangers sanitaires que cela suppose.

Sous l’épais brouillard, Chiang Mai (Thaïlande) se distingue à peine. La cité semble presque engloutie par un nuage de pollution. Dans les rues de la ville, une odeur aigre prend tout de suite au nez. C’est la première chose qui frappe les touristes lorsqu’ils arrivent. "Quand on regarde le ciel on voit du rouge vif à cause de la fumée, et puis c’est très brumeux", confie une jeune touriste. Difficile d’imaginer que cet amas de béton pollué a été surnommé la "rose du nord". Chiang Mai a même été a plusieurs reprises en tête du classement des villes les plus polluées du monde. Dépassant New Delhi en Inde.

Le taux de particules fines dépasse parfois 290 µg/m³

Celle qui était l’une des villes les plus touristiques de Thaïlande fait désormais fuir de plus en plus ses visiteurs. "Certains jours on peut à peine voir les routes devant soi. Et ce n’est pas du brouillard mais du smog. Il y a de la brume partout et cela affecte ma vie de plus en plus chaque jour. Qu’il s’agisse de ma santé ou de la baisse du nombre de touristes", indique un habitant. Une pollution qui a des conséquences sur l’économie locale, mais surtout sur la santé des habitants. Le taux de particules fines dépasse parfois 290 µg/m³. C’est soixante fois le seuil maximum fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’air serait vicié par les feux de forêt à répétition et par les nombreux arbres brûlés volontairement pour créer des terres agricoles.