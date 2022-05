Pollution atmosphérique : deux innovations pour dépolluer l'air

Pour dépolluer l'air, Matthieu Gobbi, directeur général de la société Aérophile, a eu l'idée de mesurer la pollution à partir d'un ballon. "On a vu que ces particules fines, donc ce carbone, vient se déposer sur la toile du ballon et le salissait très rapidement. On a découvert un système qui permet de se débarrasser de ces particules", explique-t-il. Cette machine est une première mondiale. Elle aspire de l'air pollué pour ensuite recracher un air pur.

Planter des essences d'arbre particulières

En laboratoire, la machine élimine 99 % des particules fines. Celles-ci se posent sur les plaques de la machine. À Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), des essences d'arbre efficaces pour éliminer les particules fines et les gaz toxique ont été plantées. Les 408 arbres vont "permettre une réduction estimée d'un décès prématuré par an et une réduction de dix hospitalisations pour causes cardiovasculaires et respiratoires", indique Pierre Sicard, chercheur et directeur du projet Airfresh.