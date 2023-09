Marseille : les véhicules diesel Crit’Air 4 désormais exclus de la ZFE

Ils n'ont plus le droit ni de circuler ni de stationner dans la zone à faibles émissions marseillaise. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant se monter à 135 euros.

Les véhicules polluants diesel Crit’Air 4 ne peuvent plus circuler et stationner dans la ZFE (zone à faibles émissions) de Marseille (Bouches-du-Rhône) depuis vendredi 1er septembre, rappelle France Bleu Provence.

>> CARTE. Calendrier, contrôle, périmètre, dérogations : où en est la mise en place des ZFE en France ?

Un an après l’interdiction des véhicules à la vignette Crit’Air 5, c’est donc au tour des véhicules Crit'Air 4. Cela concerne tous les véhicules diesel qui datent d’avant 2006 (voitures, utilitaires, poids lourds), mais aussi les deux-roues motorisés, tricycles et quadricycles. L'interdiction est permanente (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24). Les contrevenants qui entreraient ou stationneraient en ZFE risquent une amende. Son montant peut aller de 68 à 135 euros.

Une zone d'exclusion de près de 20 km2

La ZFE de Marseille a été mise en place le 1er septembre 2022. Cette zone à faibles émissions vise à réduire la pollution liée au trafic routier. Elle comprend un large périmètre du centre-ville de la cité phocéenne. Elle concerne le secteur compris entre Gèze - Fleming - Plombières au nord ; Duparc - Sakakini à l'est ; et Prado - Rabatau au sud, détaille France Bleu Provence. Soit un secteur de 19,5 km2, où vivent 314 000 habitants, travaillent 172 000 personnes et où étudient 42 000 élèves.

Seuls les véhicules motorisés affichant les vignettes Crit'Air 1, 2 et 3 sont désormais autorisés à circuler dans cette ZFE marseillaise, ainsi que les vignettes vertes. En septembre 2024, l’interdiction de circulation et de stationnement à Marseille concernera aussi les vignettes Crit’Air 3 (les diesels immatriculés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010).