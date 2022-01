Aude : des capteurs de CO2 dans les classes

Près de 19 000 classes sont actuellement fermées à cause du Covid-19. Les enseignants réclament l'installation de capteurs de CO2 dans les écoles. À Bram, dans l'Aude, toutes les classes des deux écoles primaires en sont équipées.

Depuis la fin novembre, une classe de CM2 de la commune de Bram (Aude) compte un petit nouveau : un capteur pour mesurer la pollution de l'air. "Il y a deux indicateurs, le taux de CO2 et le taux de particules. Quand il sonne, c'est que la qualité de l'air est mauvaise et qu'il faut aérer", explique Bernard Ferasse, instituteur et directeur de l'école élémentaire.



Implication des enfants

La ville de Bram a commandé 15 capteurs à 65 euros pièce pour les deux établissements de la commune. Difficile de dire s'ils ont permis de réduire le nombre de contaminations, mais une chose est sûre : "Cela a permis l'implication des jeunes dans la gestion de la crise sanitaire", affirme Claudie Faucon-Méjean, maire (PS) de la commune. Les enfants ont compris tout l'intérêt des capteurs et le dispositif rassure les familles.