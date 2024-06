Pélerinage à La Mecque : plusieurs pays pointent les fortes chaleurs après la mort de plus de 200 personnes pendant le hajj

Les annonces des différents pays font craindre un bilan s'élevant à plus de 200 morts, lors du hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, en Arabie saoudite. Ce rite annuel, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, s'est déroulé alors que la ville la plus sainte de l'islam a connu des températures atteignant les 51,8°C. Les autorités saoudiennes ont affirmé mardi 18 juin avoir traité plus de 2 000 pèlerins souffrant de stress thermique, mais n'ont pas fourni d'informations sur les décès.

Dans un nouveau bilan communiqué mardi 18 juin, le ministère jordanien des Affaires étrangères a déclaré avoir délivré 41 permis d'inhumer pour enterrer des fidèles à la Mecque. Les autorités "suivent les procédures d'enterrement des pèlerins jordaniens décédés pendant le hajj après avoir souffert d'un coup de chaleur", a-t-il ajouté. De son côté, le ministère tunisien des Affaires étrangères a fait état de 35 victimes parmi les fidèles tunisiens, dans un contexte de "forte hausse des températures" dans le royaume. Aucun des deux pays n'a précisé le nombre de cas directement liés au stress thermique. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a affirmé pour sa part que des "opérations de recherche des Egyptiens portés disparus pendant le hajj" étaient en cours, en évoquant "un certain nombre de décès".

L'Indonésie avait fait état plus tôt de 132 décès parmi ses ressortissants, dont au moins trois victimes de coups de chaleur, et les autorités du Kurdistan irakien avaient mentionné la chaleur comme "l'une des principales raisons" de la mort de 13 pèlerins.

Une vague de chaleur extrême

"La prévention est importante et les pèlerins ne doivent pas sortir aux heures les plus chaudes, sauf en cas de nécessité, ou utiliser un parapluie", a souligné lundi le ministère saoudien de la Santé. "Nos consignes sanitaires pour les jours à venir sont claires et simples : porter un parapluie, boire régulièrement de l'eau et éviter de s'exposer au soleil", a ajouté le ministère.

Cette année, le hajj a attiré environ 1,8 million de pèlerins, dont 1,6 million de l'étranger, selon les autorités saoudiennes. Dans un message adressé dimanche, le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume, avait déclaré que son pays avait le devoir de "tout faire pour aider les fidèles à accomplir leur culte en toute sécurité et en toute assurance".

Avec le changement climatique causé par les activités humaines, les probabilités de connaître des vagues de chaleurs extrêmes de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et de plus en plus intenses, augmentent sur l'ensemble de la planète.