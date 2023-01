Lutte contre le réchauffement climatique : et si la solution était le chanvre ?

La plante ne donne pas seulement le cannabis. De l’industrie textile, en passant par le BTP et la capture de CO2 dans l’atmosphère, sa culture présente de nombreux avantages. À tel point que l’ONU organisait mercredi à Genève un atelier pour la promouvoir. Une première aux Nations unies.

Un peu d'histoire. Au milieu du XXe siècle, le chanvre, est omniprésent sur le continent européen. On en cultive plus de 400 000 hectares en Europe de l’Ouest, principalement pour en faire du textile. Dans les années 1990, il n’en reste plus que 10 000 hectares. La faute à la concurrence de la pétrochimie, mais pas seulement.

>> Réchauffement climatique : 2022, une année de records de températures en France

"On a substitué aux fibres naturelles des fibres synthétiques, explique Lorenza Romanese qui représente l’Association européenne du chanvre industriel. On parle d’un dérivé chimique du pétrole. La deuxième raison, c’est que le chanvre a été mis dans le même panier que le cannabis. Il a été vraiment diabolisé".

Pas un remède miracle, mais une partie de la solution

Délaissé pendant des années, le chanvre fait aujourd’hui son grand retour, même s’il ne représente que 0,02% des surfaces agricoles mondiales. C’est un tort, estime Marco Fugazza, économiste à l’agence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) : "On va pouvoir utiliser les tiges pour faire du tissu. On peut utiliser aussi des résidus pour fabriquer des briques. C’est quelque chose d’extrêmement accessible et qui pourrait représenter une solution pour un développement soutenable" On peut également rajouter l’utilisation de panneaux de fibres de chanvre pour l’isolation des bâtiments.

Mais ce qu’on sait moins, c’est que le chanvre est un excellent puits de carbone. À surface équivalente, il permet de stocker autant de CO2 que certaines forêts, à la différence qu’il ne lui faut que cinq mois pour pousser. Et ce n’est pas son seul avantage. "Plutôt que d’avoir des champs en jachère, on va planter du chanvre. Pourquoi ? Parce qu’il a des facultés régénératives des sols", vante Marco Fugazza.

"En réintroduisant le chanvre, on peut augmenter jusqu’à 20% le rendement de la culture du blé." Marco Fugazza, économiste à la Cnuced à franceinfo

De là, à imaginer des terres agricoles recouvertes de chanvre, il y a un pas que l’ONU se garde bien de franchir. Le chanvre n’est pas le remède miracle au réchauffement, mais il est sans doute une partie de la solution, pour la CNUCED. D’où l’intérêt d’adapter le cadre légal pour bien distinguer ses utilisations multiples. La France a fait un pas en ce sens récemment, après avoir longtemps entretenu le flou juridique sur la question. La France, qui est aujourd’hui le premier pays producteur de chanvre en Europe.