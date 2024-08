Le réchauffement climatique est une "menace unique" pour la santé des enfants, alerte l'Unicef

Le réchauffement climatique dégrade les conditions de vie de centaines de millions d'enfants à travers le monde, alerte un rapport de l'Unicef publié mercredi 14 août, une "menace unique" pour leur santé. Le risque de mortalité infantile est accru, tout comme l'insuffisance pondérale à la naissance, mais aussi des troubles du développement neurologique.

Près d'un demi-milliard d'enfants subissent deux fois plus de vagues de chaleur que leurs grands-parents dans leur jeunesse. Au Paraguay, par exemple, le rapport décompte 71 jours par an à plus de 35 degrés en 2024 contre 36 dans les années 60. Les enfants d'Afrique de l'Ouest et centrale (Mali, Niger et Sénégal) sont les plus fréquemment concernés par les fortes températures : près de 200 jours par an.

En ce qui concerne la France : 12 millions et demi d'enfants sont deux fois plus exposés aux vagues de chaleur qu'il y a soixante ans, en particulier dans le quart sud-est du pays. Le rapport de l'Unicef pointe aussi que le réchauffement climatique augmente la propagation des maladies infectieuses, dont la dengue et le paludisme notamment dans les pays les plus pauvres.